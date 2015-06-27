حكومة أردوغان تعتزم بناء جدار عازل مع سوريا

قالت صحيفة "ملييت" تركية، السبت، إن حكومة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء، تعتزم بناء جدار أسمنتى بطول الحدود مع سوريا، بهدف منع عمليات التهريب وتسلل المسلحين، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاع الجدار 3.5 متر، وسيتم شق طريق مواز له داخل الأراضى التركية.

وقالت الصحيفة إن السور سيزود بسياج وكاميرات مراقبة على أطراف المدن التركية المحاذية للحدود السورية، وهى هتاى وكليس وغازى عنتاب وشانلى أورفا، مقدرة تكلفته بنحو 20 مليون ليرة تركية (10 ملايين دولار).

وقال قائم مقام بلدة سوروتش التابعة لمدينة شانلى أورفا عبد الله تيفتشى لمراسل قناة "سكاى نيوز عربية" فى اتصال هاتفى، إنه لم يبلغ رسميًا من قبل الحكومة بإنشاء الجدار، فيما لم تعلق أنقرة على الأمر.

ويبلغ طول الحدود السورية التركية 911 كيلومترًا، وتواجه تركيا التى تدعم المعارضة السورية اتهامات بالسماح للمسلحين بعبور حدودها، للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتشددة داخل سوريا.