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ليبيا تدين العمليات الإرهابية فى تونس والكويت وفرنسا

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ليبيا تدين العمليات الإرهابية فى تونس والكويت وفرنسا ليبيا تدين العمليات الإرهابية فى تونس والكويت وفرنسا
أدانت وزارة الخارجية الليبية اليوم السبت، العمليات الإرهابية المتفرقة فى الكويت وتونس وفرنسا، والتى أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وقالت الخارجية الليبية- فى بيان اليوم- إن دول الكويت وتونس وفرنسا شهدت أمس الجمعة عدة عمليات إرهابية متفرقة، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفى الوقت الذى أعربنا فيه على مختلف المستويات- ومازلنا- عن إدانتنا الشديدة لهذه العمليات الإرهابية وغيرها، وتضامننا غير المحدود مع البلدان والشعوب التى يستهدفها الإرهاب، باعتبار ليبيا إحدى الدول المتضررة منه.

ونوه البيان إلى أن تنفيذ العمليات المتزامن بين الشرق الأوسط وأوروبا، دليل واضح على أن الإرهاب بضاعة غير إسلامية، وأنه نشاط إجرامى يستهدف المسلمين وغيرهم على حد سواء، وظاهرة لا دين لها ولا وطن.

وجدد البيان تأكيد الحاجة الملحة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية جمعيها، لمحاربة الإرهاب بصورة شاملة.. لا تقتصر على تنظيم بعينيه، حتى يتم إجتثاته من جذوره، والقضاء عليه نهائيا.
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