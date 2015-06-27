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القضاء الإدارى يقضى بتأييد بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان

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القضاء الإدارى يقضى بتأييد بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان القضاء الإدارى يقضى بتأييد بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عدم قبول الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى لحين الفصل فى الموضوع مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وتأييد الحكم، وتغريم المستشكل 300 جنيه.

وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، حصلوا على حكم لإلزام بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.
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مصر 365

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