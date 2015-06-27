وصول "مرسى" لأكاديمية الشرطة لاستكمال محاكمته فى قضية "التخابر مع قطر"

وصل منذ قليل كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين إلى أكاديمية الشرطة بالتقاهرة الجديدة، حيث مقر محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

كما وصلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد إلى مقر الأكاديمية.

وتبادل المتهمون الحديث من داخل قفص الاتهام الزجاجى، الإشارات مع أعضاء فريق الدفاع الحاضر معهم، وذلك لعدم تمكنهم من الحديث معهم من خلف القفص، كما قاموا بالكتابة على الورق أيضا لمناقشة الدفاع فى القضية، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، استكمال فض الأحراز الخاصة بالقضية.

أسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

>