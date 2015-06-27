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مارتينو: حاولت منع تيفيز من ركلات الترجيح لكن هكذا هي كرة القدم

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مارتينو: حاولت منع تيفيز من ركلات الترجيح لكن هكذا هي كرة القدم مارتينو: حاولت منع تيفيز من ركلات الترجيح لكن هكذا هي كرة القدم

أكد جيراردو مارتينو مدرب منتخب الأرجنتين محاولته لمنع مهاجمه كارلوس تيفيز من تنفيذ إحدى الركلات الترجيحية في مواجهة كولومبيا بربع نهائي كوبا أمريكا.

وسجل تيفيز الركلة السابعة والحاسمة للأرجنتين التي صعدت بالفريق لنصف النهائي بعدما استبعده المدرب من الخمس ركلات الأولى بسبب إضاعته لركلة ترجيح أمام أوروجواي عام 2011 تسببت في خروج صاحب الأرض من ربع النهائي.

وقال مارتينو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"هكذا هي كرة القدم. لم أضع تيفيز من ضمن الخمسة الأوائل في ركلات الترجيح لأنه أضاع في كوبا ألأمريكا الماضية".

وأضاف "حاولنا منعه من تنفيذ إحدى الركلات، لكن بالنهاية الدور جاء عليه. هذه كرة القدم، وغدا ستكون عناوين الصحف كلها عن سد الدين لتيفيز".

ويعد تيفيز أحد اللاعبين المتخصصين في تنفيذ ركلات الجزاء، إذ يعتبر رقم واحد في هذا الصدد بفريقه في الموسم المنصرم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وسيقابل منتخب الـ"ألباسيليستي" الفائز من البرازيل وباراجزاي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي المسابقة.

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