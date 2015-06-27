بالصور.. رسامة 200 شماس بكنيسة الملاك ميخائيل بسوهاج

صلى الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة القداس الإلهى صباح اليوم بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة سوهاج، حيث قام عقب الصلاة برسامة (تعيين) مائتين من أبناء الكنيسة فى درجة ابصالتس (مرتل) وهم من أطفال المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما قام برسامة أمين خدمة الشموسية بالكنيسة ماهر يونان بدرجة ايبودياكون (مساعد شماس).

وكان من بين الذين تمت رسامتهم اليوم عشرة من أبناء جمعية بيت الرحمة المسيحية بسوهاج الذين تم إعدادهم إعدادا روحيا وطقسيا للقيام بخدمة الشموسية.

فى سياق آخر، توفى مساء أمس القمص بيشوى أسعد سعد، من إيبارشية شبين الكوم عن عمر يناهز الثمانين عامًا بعد أن خدم بالكهنوت أربعة وخمسين عامًا.



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