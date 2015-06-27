بالصور.. فلاحو الغربية ينتهون من زراعة محصول الأرز

انتهى الفلاحون بالغربية من زراعة محصول الأرز هذا العام، ويعتبر محصول الأزر من أكثر المحاصيل المستهلكة للمياه، وكانت هناك أزمة فى رى مشتله كل عام وأحيانا يتم حرثه مع قلة وجود مياه الرى، وهو ما جعل الفلاح يطور من نفسه ويواكب تكنولوجيا العصر، من حيث طريقة زراعة الأرز، ونظام غرسه فى الأرض بدءا من الشتلة وحتى زراعته فى مكانه.

وفى الوقت الذى حرص فيه الكثير من الفلاحين على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى زراعة الأرز كان هناك آخرون يقومون بعمليات الزراعة بالطريقة البدائية من خلال تنزيل الشتلات فى المياه بالخيل والزراعة اليدوية.

"اليوم السابع" تجولت بين حقول الأرز ورصدت العمليات البدائية فى الزراعة والحديثة منها "الستارة" ماكينة زراعة الأرز وطريقة استخدامها وكيف توفر المحصول والتقاوى والمياه والأيدى العاملة.

وشتل الأرز بطريقة الشتل "تسطير" فيكون بواسطة آلة الشتل عن طريق زراعة تقاوى الأرز فى صوانى بلاستيك مجهزة لهذا الغرض، وبعد وصول الشتلات بارتفاع 15 - 20 سم تتم زراعتها بالشتالة فى صورة سطور منتظمة بعد وضع الصوانى المحتوية على الشتلات فى مكانها المناسب بالآلة التى تمشى فى المياه وتسمى "السطارة" أو "الشتالة".

وبالنسبة للشكل البدائى فما زال الفلاحون يستخدمون الخيل فى تنزيل الشتلات باعتبار أنها تستطيع السير فى المياه والطين، وتتم بعد ذلك زراعة الأرز بالأيدى العاملة، وهو ما يعد إرهاقا ومجهودا إضافيا وتكلفة مالية على الفلاح.



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تنزيل الأرز بالخيل والأيدي العاملة



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عمليات تنزيل شتل الأرز



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الطرق البدائية في تنزيل الأرز



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غمر الأرض بالمياه قبل الزراعة



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تنزيل الشتل وزراعته علي مراحل بدائية



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حصان يمشي في الوحل لتنزيل شتلات الأرز



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الستارة الطرق الحديثة في زراعة الأرز



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الطرق الحديثة لا تحتاج لأيدي عاملة