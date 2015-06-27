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الغنوشى عن تفجيرات تونس: يجب التوحد للتصدى لجماعات الإرهاب

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الغنوشى عن تفجيرات تونس: يجب التوحد للتصدى لجماعات الإرهاب الغنوشى عن تفجيرات تونس: يجب التوحد للتصدى لجماعات الإرهاب
قال راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية، إن ما حدث من تفجيرات بمدينة سوسة التونسية هى مجزرة فعلا وجريمة كبرى.

وأكد الغنوشى، فى بيان له على موقعه الرسمى، أن الشعب التونسى يجب أن يقف صفا واحدا ضد هذا الإجرام، وأن يتوحد للتصدى لهذه الجماعات الفاسدة، قائلا: "ينبغى أن ندعم وحدة صفنا وأن نخرج بصوت واحد من الإدارات والمؤسسات والمساجد، هاتفين "يد واحدة ضد الإرهاب" وسنهزم هؤلاء المجرمين الذين لا علاقة لهم لا بدين ولا بإنسانية ".

ودعا الغنوشى أحزاب الائتلاف الحكومى وأحزاب المعارضة فى البلاد على حد السواء إلى التداعى إلى جبهة وطنية موحدة ضد الإرهاب، وإلى عقد مؤتمر وطنى ضد هذا الإجرام السافر، مضيفا: "تقديرنا أن هذه الظاهرة تحركها أياد خبيثة وتدعمها قوى مفسدة داخل البلاد وخارجها وأن الشعب التونسى سيهزمها".
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