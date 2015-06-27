د.خالد عمارة يكتب: الأحذية الطبية والأجهزة التعويضية فى جراحة العظام

الأحذية الطبية أو الجبائر أو الأجهزة التعويضية هى أشياء مصنوعة من مواد بلاستيكية أو جلدية مع بعض الدعامات، لتحافظ على القدم أو الذراع أو اليد أو العمود الفقرى أو أى جزء من الجسم فى الوضع الصحيح الذى يتطلبه العلاج حسب ما يرى طبيب جراحة العظام.

وهذه المستلزمات الطبية يتم تصنيعها إما بصور جاهزة أو يتم تفصيلها حسب مقاسات المريض واحتياجات المرض وتعليمات الطبيب، حيث يمكن استعمالها بعد الجراحة فى بعض الحالات أو لعلاج تشوهات أو عيوب فى الأطفال أو لتحسين وظيفة محددة أو لإعطاء الأنسجة المصابة فرصة للراحة كى تلتئم فى الوضع الصحيح.

وهذه الأجهزة التعويضية وظيفتها الأساسية هى الحفاظ على الوضع الصحيح لكن لا تستطيع مثل هذه الأحذية أو الأجهزة تغيير الوضع الموجود فمثلا لو كان هناك اعوجاج بإحدى العظام فلا يستطيع الجهاز التعويضى أو الجبائر أن تغير هذا الوضع لكن الجبائر تقدر على الحفاظ على الوضع القائم ومنع تطوره إلى ما هو أسوأ.

وفى عمل الجبائر هناك مختصون كثيرون يرسل لهم طبيب العظام المواصفات المطلوبة ثم يقومون بتقييم المقاس المناسب والخامات الصحيحة التى تناسب الحالة، وفى نفس الوقت لا تتسبب فى عمل جروح أو ألم أثناء استعمالها، ويجب بعد لبس الجبيرة أو الحذاء الطبى أن يعود المريض إلى الطبيب المعالج لمتابعة الحالة والتأكد من أن الجبيرة تقوم بالوظيفة المطلوبة منها وأنها بالوضع الصحيح.

من ناحية أخرى، يجب متابعة الجبيرة أو الحذاء الطبى شهريا مع أخصائى الأجهزة التعويضية للتأكد من سلامة الأربطة والمكونات بالجبيرة والتأكد من أنها تقوم بوظيفتها ولم يحدث بها شرخ أو ضعف أو خلل فى المواد التى تم الصناعة منها.

وتصميم الجبائر والأحذية الطبية يشارك فيه مع طبيب جراحة العظام رأى أخصائى الطب الطبيعى والتأهيل، لكن يجب أن يتم هذا بعد تقييم جيد للوظيفة. وتحديد خطة العلاج والتطور.

وتتميز الجبائر والأحذية الطبية عن استعمال الجبس بأنها يمكن لبسها لعدد ساعات محدد ويمكن خلعها للنظافة الشخصية. لكن يجب على المريض الالتزام بالاستعمال الصحيح ولعدد الساعات التى ينصح بها الطبيب حسب تطور الحالة.

ويقوم أخصائى الأجهزة التعويضية والجبائر والأحذية الطبية بوظائف أخرى متعددة منها توفير الأجهزة المساعدة مثل الكرسى المتحرك والعكاز الطبى وغيرها من المستلزمات التى يحتاجها المريض الذى يجد صعوبة فى الحركة وهذه المستلزمات مهمة جدا للمرضى كى تساعدهم على الحركة فى المنزل أو خارجة، لكن يجب تحديد النوع المناسب بواسطة أخصائى العلاج الطبيعى والتأهيل لأن استعمال النوع الخطأ قد يؤدى إلى سقوط المريض أو حدوث مضاعفات أو مشاكل.

ومن الوظائف الأخرى صناعة الأطراف الصناعية والتى تستعمل فى حالات بتر الأطراف لتعويض الطرف المفقود مثل القدم أو الساق أو الذراع وهذه الأطراف الصناعية تطورت تطورا كبيرا فى السنوات الأخيرة فأصبح هناك أطراف ميكانيكية وإلكترونية تقوم بوظائف مشابهة إلى حد كبير بوظيفة اليد أو القدم ولكن هذه الأنواع لا تزال غالية الثمن جدا وتحتاج إلى صيانة دورية معقدة.

من ناحية أخرى هناك أنواع كثيرة بسيطة وتعطى وظيفة جيدة للقدم أو الساق بشرط استعمال خامات جيدة وتأهيل المريض جيدا بعد تركيبها ليتعلم المشى بطريقة صحيحة بعد تركيبها، وهذه الأطراف تحتاج إلى صيانة دورية مع المتابعة مع طبيب جراحة العظام للتأكد من الوظيفة الصحيحة وعدم التعرض لمضاعفات فى المستقبل.