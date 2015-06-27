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إزالة 57 حالة تعدي على اراضى زراعية وصرف964 ألف جنيه لمشروعك بأبنوب

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إزالة 57 حالة تعدي على اراضى زراعية وصرف964 ألف جنيه لمشروعك بأبنوب إزالة 57 حالة تعدي على اراضى زراعية وصرف964 ألف جنيه لمشروعك بأبنوب

قام مركز ومدينة أبنوب التابع لمحافظة أسيوط ، بإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتي بلغ عددها 57 حالة تعدي بالإضافة إلي رفع 1333طن من القمامة ورفع 1872 م3 من مخلفات الترع بالمركز ، صرح بذلك هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب.

وأوضح رئيس المركز  أن الإزالات تمت بالتنسيق مع مركز الشرطة والإدارة الزراعية بالمركز تحت طبقا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط المشددة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وعدم المساس بها دون وجه حق مضيفا انه بلغ عدد حالات التعدي 57 قرار إزالة بالإضافة إلي 23 مخالفة بناء ادوار عليا و34 مخالفة إشغالات مؤكدا علي انه يتم إزالة التعديات بصورة فورية دون تأجيل وذلك تجنبا لعدم حدوث أي تعديات بشكل اكبر.

وأضاف، رئيس المدينة،  انه تم رفع  1333 طن من القمامة  علي مستوي قري المركز بالإضافة إلي رفع 1872 م3  مخلفات ناتج التطهير من الترع حيث تم رفع 800 م3 من ترعة النصاري بمدينة أبنوب ورفع 300 م3 من ترعة عرب القداديح بالإضافة إلي 400 م3 من ترعة دير الجبراوي و400م3 من ترعتي جزيرة بهيج وترعة المعنا.

وأشار،  إلي انه يتم الاهتمام أيضا ببعض المشروعات الجديدة والتي يتم تنفيذها من خلال مبادرة  “مشروعك ” حيث بلغ عدد المتقدمين بالمركز حوالي 388 مواطن وعدد المستفيدين الفعليين من المبادرة 16 مواطن صرفوا قروضا بلغت  964 ألف و600 جنيه  وشملت المشروعات التي قدمها الشباب للمبادرة ” انتاج اعلاف وتسمين ماشية وأغنام ومناحل وتربية حمام وأرانب وكذلك محلات ومطاعم ومحلات تركيب زجاج وتنجيد ومحلات منتجات ألبان ونجارة أثاث ومحلات أدوات منزلية وإكسسوارات مؤكدا انه جاري استكمال باقي المشروعات .

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