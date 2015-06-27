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الزمالك في مهمة نارية أمام الصفاقسي بافتتاح دوري المجموعات بالكونفيدرالية

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الزمالك في مهمة نارية أمام الصفاقسي بافتتاح دوري المجموعات بالكونفيدرالية الزمالك في مهمة نارية أمام الصفاقسي بافتتاح دوري المجموعات بالكونفيدرالية

الزمالك

يدخل نادي الزمالك مواجهة نارية اليوم علي ملعب “بتروسبورت” في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، عندما يستضيف فريق الزمالك نظيره الصفاقسي التونسي، في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

يتطلع الزمالك لاستغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز على بطل تونس، وحصد أول 3 نقاط تكون بمثابة دفعة قوية للفريق من أجل المنافسة بقوة على التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

ويستغل فيريرا، المدير الفني للفريق الحالة المعنوية المرتفعة، التي يعيش فيها اللاعبين بعد اقترابهم بشكل كبير من حسم لقب الدوري في الموسم الحالي، ويسعى للحصول على 9 نقاط كاملة من المباريات المقامة على أرضه، وتضم مجموعة الزمالك كل من الصفاقسي التونسي، وليوبارد الكونغولي، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ويعاني الفريق الأبيض من غياب باسم مرسي، وأحمد عيد عبد الملك للإيقاف.

وعلى الجانب الآخر، يسعى “دوراتي” المدرب، في تقديم لقاء قوي ينتهي بالفوز لبداية قوية في الصراع على حجز بطاقة التأهل.

ويغيب عن اللقاء علي المعلول، قائد الفريق؛ بسبب الإيقاف.

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