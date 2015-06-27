إصابة 7 أشخاص في مشاجر بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بأخميم بسوهاج

أصيب 7 أشخاص في مشاجر بين عائلتي «أبو فريو ، أبو النصر » بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بناحية نيده – دائرة مركز أخميم.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى أخطاراً من الرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع مشاجرة وأطلاق أعيرة نارية بناحية نيده – دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن 00 وقد أمكن السيطرة علي المشاجرة وضبط طرفيها.

تبين أنها بين كل من :-

عائلة أبو فريو، ويمثلها السيد علي أحمد محمود 56 سنة عامل بالأزهر مصاباً ” بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ويوصي بعرضه علي أخصائي العظام ” و عبد الحكم علي أحمد محمود 48 سنة فلاح و يسري علي أحمد محمود 43 سنة عامل ومحمد عبد الحكم علي أحمد 19 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي و أيمن عبد الحكم علي 21 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي وأحمد السيد علي أحمد 23 سنة حاصل علي دبلوم مصاباً ” بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ويوصي بعرضه علي أخصائي العظام ” ، وبين عائلة أبو النصر ، ويمثلها رمضان هاشم عبد الواحد 54 سنة و محمد مرسي محمد مرسي 33 سنة سائق ومحمد صلاح رشوان 52 سنة موظف مصاباً ” بجرح رضي بفروة الرأس وكدمه بالكوع الأيسر ” ومحمد عبد الحميد أبو العلا 48 سنة عامل مصابا ً” بجرح قطعي أسفل العين اليسري وكدمات بالفخذ الأيمن والكوع الأيسر “و أحمد رمضان هاشم 28 سنة و محمد أحمد محمد مرسي 45 سنة مصاباً ” بكسر بالركبة اليمني ” و كرم عبده هاشم 38 سنة عامل مصاباً ” بكسر بالزند الأيسر “و عبد العظيم مرسي محمد 29 سنة مصابا ” بإدعاء طلق ناري بالفخذ الأيمن والساق اليمني وجرح سطحي بمنطقة العانه الطرفان يقيمان بذات الناحية 00 سبب المشاجرة خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وأحداث إصابت .

عثر بمكان المشاجرة علي عدد”1″ فرد صناعة محلية وعدد”13″ فارغ عيار 7.62 × 39 وعدد”9″ عصا شوم وعدد”1″ ماسورة حديديه .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 7921 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .