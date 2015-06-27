بالصور .. إفتتاح مركز شباب حي الزهور الجديد بمدينة الخارجة بالوادي الجديد‎

شهد العميد جمال عبد العزيز السكرتير العام المساعد نائبا عن اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ، إفتتاح مركز شباب حي الزهور الجديد بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.

حيث شهد السكرتير العام المساعد ومدير الشباب والرياضه بالمحافظة الكابتن يحيي دياب وسمية خليل رئيس مدينة الخارجة إقامة أول بطولة لكرة القدم الرمضانية علي أرض ملعب مركز شباب الزهور وقال الكابتن يحى دياب مدير عام الشباب والرياضة أن محافظ الوادي الجديد قد خصص منذ شهرين مساحة 4000 متر لإنشاء المركز بالأشتراك مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة والشباب والرياضة .

وقال ان إفتتاح البطولة على ملاعب مركز شباب حي الزهور حيث يشترك بالبطولة 300 لاعب يمثلون عدة هيأت وأحياء بمدينة الخارجة.