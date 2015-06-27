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التعليم: 90.9% نسبة تصحيح الفلسفة والمنطق لطلاب النظام الحديث بالثانوية

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التعليم: 90.9% نسبة تصحيح الفلسفة والمنطق لطلاب النظام الحديث بالثانوية التعليم: 90.9% نسبة تصحيح الفلسفة والمنطق لطلاب النظام الحديث بالثانوية
اعتمد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، نتيجة تقدير مادة الفلسفة والمنطق بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول (نظام حديث).

وقال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح مادة الفلسفة والمنطق وصلت إلى 90.9%، موضحا أن عدد الأوراق (216682) ورقة نجح منها "196873" طالبا، علمًا بأن النسبة المئوية للعام الدراسى الماضى 2013/2014 كانت "90.1%".

وأضاف محمد سعد فى بيان صادر عن الوزارة أنه حصل "29370"طالب على الدرجة النهائية للمادة وهى (60) درجة بنسبة (14.92%) من إجمالى الأوراق، كما حصل "64700" طالب من إجمالى الأوراق على درجات تتراوح ما بين (54) درجة إلى أقل من (60) درجة، وذلك بنسبة تبلغ (32.9%) من إجمالى الأوراق.

وأوضح رئيس الامتحانات أنه حصل "36477" طالبا من إجمالى الأوراق على درجات تتراوح ما بين (48) درجة إلى أقل من (54) درجة، وذلك بنسبة تبلغ (18.5%) من إجمالى الأوراق، وحصول عدد (25394) طالبا وطالبة من إجمالى الأوراق على درجات تتراوح ما بين (42) درجة إلى اقل من (48) درجة وذلك بنسبة تبلغ (11.7%) من إجمالى الأوراق.

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مصر 365