التعليم: 90.9% نسبة تصحيح الفلسفة والمنطق لطلاب النظام الحديث بالثانوية

وقال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح مادة الفلسفة والمنطق وصلت إلى 90.9%، موضحا أن عدد الأوراق (216682) ورقة نجح منها "196873" طالبا، علمًا بأن النسبة المئوية للعام الدراسى الماضى 2013/2014 كانت "90.1%".
وأضاف محمد سعد فى بيان صادر عن الوزارة أنه حصل "29370"طالب على الدرجة النهائية للمادة وهى (60) درجة بنسبة (14.92%) من إجمالى الأوراق، كما حصل "64700" طالب من إجمالى الأوراق على درجات تتراوح ما بين (54) درجة إلى أقل من (60) درجة، وذلك بنسبة تبلغ (32.9%) من إجمالى الأوراق.
وأوضح رئيس الامتحانات أنه حصل "36477" طالبا من إجمالى الأوراق على درجات تتراوح ما بين (48) درجة إلى أقل من (54) درجة، وذلك بنسبة تبلغ (18.5%) من إجمالى الأوراق، وحصول عدد (25394) طالبا وطالبة من إجمالى الأوراق على درجات تتراوح ما بين (42) درجة إلى اقل من (48) درجة وذلك بنسبة تبلغ (11.7%) من إجمالى الأوراق.