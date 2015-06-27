بالصور .. منتخب مصر يحارب الإرهاب بمعبد الكرنك‎

شارك محافظ الأقصر محمد بدر، في مبادرة الاتحاد المصري لكرة القدم لتنشيط السياحة ومحاربة الارهاب بمعبد الكرنك حيث قام المحافظ وعدد من مشاهير الرياضة بزيارة معبد الكرنك وعدد من المناطق الاثرية والسياحية بالأقصر.

كما قاموا بلعب مباراة ودية علي ملعب نادي الأقصر الرياضي شارك في المبادرة مجموعة من اللاعبيين والرياضيين في مقدمتهم جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري وكوبر المدير الفني لمنتخب مصر والكابتن احمد شوبير واحمد حسن وخالد بيبو وعبد الظاهر السقا وطارق مصطفي محمد عمارة وائل رياضي سامي الشيشيني هاني رمزي احمد ناجي اسامة نبيه طارق يحيي.