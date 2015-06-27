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إغلاق مصنع حلاوة طحينية بدون ترخيص بقرية «شمنديل» بالمنوفية

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إغلاق مصنع حلاوة طحينية بدون ترخيص بقرية «شمنديل» بالمنوفية إغلاق مصنع حلاوة طحينية بدون ترخيص بقرية «شمنديل» بالمنوفية

تمكنت مباحث بالمنوفية بقيادة العقيد مجدي جميل،  من ضبط مصنع للحلاوة الطحينية يعمل بدون ترخيص بقرية شمنديل مركز قويسنا وتم تحرير القضية رقم 1415 جنح مركز قويسنا لسنة 2015 ضد احمد عبد المرشد موسي رافع 39 سنة المسئول عن المصنع وتم ضبط 3 أسطوانة غاز سعة 25 كجم و4 حلة كبيرة لزوم التصنيع و150 كجم طحينة بيضاء و 1 أذان حلاوة كبير و300 كجم سكر بدون فواتير و80 علبة حلاوة طحينية تحت التصنيع و60 علبة حلاوة طحينية منتج نهائي.

كما تم تحرير المحضر رقم 14443 جنح مركز قويسنا لسنة 2015 ضد احمد محمد كمال عبد العزيز الشال 46 سنة مسئول عن مخزن سلع غذائية بناحية عزبة شمس مركز قويسنا وتم ضبط 14400 باكو بسكويت سامبا مجهول المصدر و6480 كيس كرانشي مجهول المصدر.

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