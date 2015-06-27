شكري يبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع هاموند

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري، وزير الخارجية بحث هاتفيا مع نظيره البريطانى فيليب هاموند، العلاقات الثنائية وجهود تطويرها في كافة المجالات، مؤكدا أن مباحثات الوزيرين تأتي في إطار التواصل المستمر بين مصر وبريطانيا لدفع العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون السياسية والإقتصادية والإستثمارية بين البلدين في ضوء التكليفات التي تم الإتفاق عليه خلال الإتصال الهاتفي الذي جرى مؤخرا بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وأشار المتحدث إلى أن الإتصال تناول الأوضاع الإقليمية مع التركيز علي تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون، لتحقيق التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم كافة الأطراف، حيث شدد الوزير شكري، علي ضرورة أن يعكس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إرادة الشعب الليبي كما تجسدت في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التي اسفرت عن تشكيل مجلس النواب الحالي الذي يحظي بالشرعية.

وأضاف المتحدث أن الإتصال تناول سبل مزيد من التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية في إطار التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين حول القضايا الدولية. كما تشاور الوزيران حول الأوضاع الاقليمية بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك بحث تطورات الوضع في سوريا وأهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري، فضلا عن الوضع في اليمن وسبل إيجاد مخرج للأزمة في ظل التطورات الأخيرة مع التأكيد على دعم الحكومة الشرعية في البلاد.