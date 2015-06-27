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أم تلقى رضيعتها أمام منزل طليقها بعد ولادتها بـ24 ساعة فى بنى سويف

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أم تلقى رضيعتها أمام منزل طليقها بعد ولادتها بـ24 ساعة فى بنى سويف أم تلقى رضيعتها أمام منزل طليقها بعد ولادتها بـ24 ساعة فى بنى سويف
ألقت أم طفلتها التى قامت بوضعها منذ 24 ساعة أمام منزل طليقها وهربت، اليوم السبت، بمركز الفشن جنوب بنى سويف.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف تلقى بلاغًا من العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، يفيد بقيام "عمرو.ح" 25سنة بتحرير محضر يتهم فيه طليقته بإلقائها لرضيعتها أمام منزل الزوج بعد 24 ساعة من ولادتها.

ودلت تحقيقات مباحث مركز شرطة الفشن أن الشاب يدعى "عمر.ح" 25 سنة يقيم بمدينة الفشن تزوج من فتاة تدعى "نعمة.ص" 20 سنة من إحدى قرى مركز الفشن، إلا أن الزواج لم يستمر بسبب كثرة المشاكل بينهما فتم الطلاق.

وبعد الطلاق اكتشفت الفتاة أنها حامل وبعد مرور 9 أشهر وضعت الفتاة طفلة، ولم تنتظر الأم سوى 24 ساعة بعد الوضع وقامت بحمل رضيعتها وذهبت بها إلى منزل طليقها وقامت بتركها أمام المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الشاب ورضيعته للنيابة ليأمر المستشار مصطفى خليل مدير نيابة الفشن بضبط وإحضار الأم.

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مصر 365