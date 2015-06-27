تجديد حبس عامل 15 يوما لحيازته سلاح نارى وأقراص مخدرة بسوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، تجديد حبس أحمد. ج. م 34 سنة عامل ومقيم بقرية بلصفورة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص وأقراص مخدرة بدائرة المركز.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه وبحوزته السلاح النارى، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على عدد من الأقراص المخدرة للاتجار فيها وبمواجهته اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.