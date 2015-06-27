«قناص» شخصية كرتونية لتوعية المجتمع

يبلغ من العمر 40 عاماً، مثقف وحكيم ومحب للمطالعة، شهم وشجاع يسعى لمساعدة الآخرين، مواكب ومتابع للتقنيات الحديثة، ومتمسك بالعادات والتقاليد وباحترام القانون، تلك هي مواصفات «قناص» الشخصية الكرتونية، التي طورتها وزارة الداخلية بالأبعاد الثلاثية للإسهام في بث وتوصيل رسائل توعوية للجمهور ليس فقط عبر البرامج التلفزيونية، وإنما أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستعد «قناص» لمشاركة جمهور الإمارات الاحتفالات باليوم الوطني الـ43 للدولة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات التلفزيونية وتوجيه رسائل توعوية في حب الوطن ونشر الثقافة الأمنية بين مختلف الشرائح.

نَفَس وطني

وشخصية «قناص» التي تستثمرها وزارة الداخلية في بث رسائل التوعية بين مختلف شرائح المجتمع وبشكل خاص جيل الشباب والمراهقين طورتها إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمتاز بأنها مستوحاة من البيئة الإماراتية، لتعزيز مفهوم الوعي الشرطي والمجتمعي والأمني؛ ضمن الحياة اليومية والسلوكات الاجتماعية لمجتمعنا، وفي إطار مبادرات توعية متواصلة تتلاءم مع شرائح الجمهور كافة.

موروث ومعاصر

المقدم سعيد الخاجة نائب مدير إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قال لـ«البيان»: إن شخصية «قناص» تم تطويرها بإشراف كوادر متخصصة لتوجيه النصح والإرشاد من خلال كليبات كرتونية عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، مبهرة في محتواها وتواصلها بلغة واقعية معاصرة ممتزجة بقيم وتراث وعادات مجتمع الإمارات، لتجسد أهدافها في مجالات نشر المعرفة والتوعية الأمنية والمجتمعية والثقافة الشرطية في أوساط المجتمع.

وأوضح أن الشخصية يتم استثمارها لتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب جديدة ومبتكرة، حيث حققت نجاحاً في جذب العديد من الشرائح وبشكل خاص ما يسمى بـ«الجيل الرقمي»، الذي يواكب التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن قناص يعمل كونه رجلاً حكيماً في التفاعل المباشر مع الجمهور عبر تلك المواقع وإسداء النصائح والمعلومات والإرشادات.

روح التواصل

وقال إن شخصية قناص يمكن استثمارها في العديد من المواضيع التوعوية مثل إنتاج أفلام توعوية قصيرة أو الإعلانات التلفزيونية إضافة إلى مواقع التواصل عبر الـ«فيسبوك» وتويتر وانستغرام وغيرها. وأوضح الخاجة أن قناص يقوم أيضاً بالتذكير بالإعلانات التي تنشرها وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وتقديم نصائح توعوية والمشاركة في المناسبات الخاصة بالشرطة والمناسبات العامة في الدولة.