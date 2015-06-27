«طرق دبي» تطرح أرقاماً مميزة في المزاد الإلكتروني 7 يوليو

تعتزم مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال مزادها الإلكتروني الرابع والثلاثين المقبل والمزمع إقامته يوم الثلاثاء 7 من يوليو المقبل، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، طرح باقة من الأرقام المميزة يبلغ عددها 100 رقم، للفئات (J,K,L,M,N,O,P,H)، وذلك نزولاً عند رغبة فئات المجتمع من الذين يحرصون على اقتناء اللوحات عبر المزادات الإلكترونية، علماً بأنه سيتم فتح باب التسجيل يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، وسيستمر حتى آخر يوم للمزاد.

وأوضح سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص في الهيئة، أن المزاد الإلكتروني المقبل سيشمل مختلف الأرقام الرباعية والخماسية المميزة الخاصة بلوحات المركبات العادية، الأمر الذي سيسهم في خلق أجواء تنافسية بين المشاركين على اقتنائها، لا سيما أن المزاد سيتم إطلاقه في شهر رمضان المبارك، وسيكون فرصة للمتعاملين من مختلف فئات وشرائح المجتمع، للمشاركة الإيجابية فيه، كونه يحقق لهم الشفافية الكاملة من دون عناء الانتظار أو بذل مجهود.

ولفت المرزوقي إلى آلية المشاركة في المزاد الإلكتروني، التي تتطلب من المتعاملين أن يتوفر لديهم حساب على الموقع الإلكتروني للهيئة وهو: www.rta.ae، أو استخدام رابط المستخدم الجديد للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، كما ينبغي أن تكون لدى المشارك مركبة مسجلة في إمارة دبي، أو رخصة قيادة صادرة منها، مع إيداع مبلغ 5000 درهم كتأمين يتم استرجاعه في حال لم يرس المزاد على الشخص، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء في دبي.