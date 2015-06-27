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مضادات الاكتئاب الأكثر شيوعا مرتبطة بمخاطر الإصابة بالكسور بين النساء

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مضادات الاكتئاب الأكثر شيوعا مرتبطة بمخاطر الإصابة بالكسور بين النساء مضادات الاكتئاب الأكثر شيوعا مرتبطة بمخاطر الإصابة بالكسور بين النساء
حذرت دراسة طبية من فئة العقاقير المضادة للاكتئاب التى توصف عادة للحد من أعراض سن اليأس قد تعزز خطر الإصابة بكسور العظام بين النساء.

فقد أظهرت نتائج الدراسة تصاعد المخاطر المرتبطة بمثبطات امتصاص السيرتونين الاختيارية (أس.أس.أراى) قد تستمر لعدة سنوات.

وقال الباحث ماثيو ميلر من جامعة "نورث إيسترن" فى الولايات المتحدة، أن قصر مدة العلاج يقلل من زيادة أعراض المخاطر المرتبطة بامتصاص السيروتونين الاختيارية مثل الكسور بين النساء فى منتصف العمر دون التعرض لاضطرابات نفسية.

وكان باحثون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 137,031 سيدة تراوحت أعمارهن مابين 40 إلى 64 ممن يعالجون من أعراض بمثبطات امتصاص السيرتونين الاختيارية (أس.أس.أراى)، ممن بدأن العلاج بمضادات الإكتئاب مابين عامى 1998 إلى 2010.

وقد تمت مقارنة المشاركات فى الدراسة مع أكثر من 236,294 سيدة فى نفس المرحلة العمرية ممن يتم علاجهن بمثبطات مضخة البروتون، والمستخدمة عادة فى علاج عسر الهضم خلال نفس الإطار الزمنى.

وقد أظهرت تحليل البيانات أن معدلات الكسور بين النساء كانت الأعلى بين النساء اللاتى تعاملن مع مضادات الإكتئاب المعتمدة على مثبطات امتصاص السيرتونين الإختيارية (أس.أس.أراى)، حيث بلغ معدلات الكسور نحو 76% بين النساء اللاتى اعتمدن على هذه العقاقير.
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