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ارتفاع قتلى تفجير مسجد الإمام الصادق فى الكويت لـ27 والمصابون 227

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ارتفاع قتلى تفجير مسجد الإمام الصادق فى الكويت لـ27 والمصابون 227 ارتفاع قتلى تفجير مسجد الإمام الصادق فى الكويت لـ27 والمصابون 227
أعلن وزير الصحة الكويتى على العبيد ارتفاع عدد قتلى تفجير مسجد الإمام الصادق الى 27 شخصا و227 مصاباً.

ووجه مجلس الوزراء الكويتى فى بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه أجهزة الامن بالضرب بكل قوة وحزم على من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف البيان أن "الارهاب الاسود الذى لا وطن ولا دين له لن ينال من وحدة الشعب الكويتى وعزيمته ولن يمس ثوابت المجتمع ووحدته الوطنية وستظل الكويت واحة أمن وأمان لجميع المقيمين على أراضيها".
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