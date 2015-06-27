مفاجأة.. الصيام يعالج حب الشباب والأرتيكاريا والحساسية

شهر رمضان فرصة عظيمة للاهتمام بصحة وحيوية الجلد، ونضارة البشرة، حيث يساهم الصوم لفترات طويلة فى الامتناع عن تناول الأطعمة غير الصحية.

حول ذلك قال الدكتور أحمد محمد العطار أخصائى الجلدية والتناسلية والتجميل، إن لصوم شهر رمضان فوائد صحية عديدة تنعكس على الصحة بوجه عام وعلى الجلد والبشرة بوجة خاص، حيث يساهم الصوم فى الإقلال من ممارسة بعض العادات الغذائية الضارة بصحة الجلد خلال ساعات الصيام.

واستكمل د.أحمد قائلا "هناك بعض الفوائد الصحية التى تعود على الأشخاص من خلال الصوم، وأهمها:

>1)يساهم الصوم فى علاج بعض الأمراض الجلدية من الحساسية والارتكاريا بشرط عدم تناول الصائم للأطعمة الغنية بالأملاح، مثل المخللات وعدم الإفراط فى تناولها بصورة كبيرة لتفادى تعرض الجلد والكلى والجهاز البولى لبعض الأضرار نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح بالجسم.

>2)الإقلال من وضع مساحيق التجميل مما يفيد البشرة.

>3)الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والأملاح طوال فترة الصيام التى تزيد من فرص ظهور بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب وغيرها.

وتابع د.أحمد قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها لتفادى جفاف الجلد والبشرة" وأهمها:

>1)الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية الدهون والأملاح.

2)الاهتمام بتناول طبق السلاطة على الإفطار والسحور حتى تتمكن البشرة من تعويض أى نقص بالجسم من الفيتامينات الضرورية للجسم مثل "د، أ" والمتواجدة فى الجزر والبقدونس والخس والسبانخ.

3)الاهتمام بشرب المياه بصورة كافية وعلى فترات متباعدة ما بين الإفطار وحتى السحور، نظرًا لأن نقص كمية المياه يظهر الوجه مرهقا مع مراعاة عدم ربط شرب المياه بالشعور بالعطش، فيجب أن يتناول الشخص ما بين 8 أكواب بمعدل 3 إلى 4 إلى لترات مياه يوميًا.

>4)الاهتمام بتناول الشاى الأخضر والعصائر والفواكه الطبيعة.