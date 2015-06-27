السيطرة على حريق نشب فى أشجار بمحيط "قصر العينى" بالمنيل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب فى أشجار وهيش بالقرب من نهر النيل بمنطقة المنيل، دون وقوع أى خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق على شاطئ النيل بمحيط مستشفى قصر العينى بمنطقة المنيل فى مجموعة أشجار وهيش، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق وتم إخماد النيران.

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