إصابة 4 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بطما فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، أمس الجمعة، من السيطرة على مشاجرة وقعت بناحية قرية العتامنة دائرة المركز، نتج عنها إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط طرفى المشاجرة ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر خطاب رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما، والنقباء الهيثم شاكر ورفعت الحلوجى وحسام غلاب معاونو مباحث المركز، بوقوع مشاجرة بناحية العتامنة بين طرف أول "سميرة م م أ35 عاما ربة منزل مصابة " بكدمة بالساعد الأيمن " و علي د ا ع 45 عاما عامل مصاباً " بجرح قطعي بالذراع الأيسر " و محمد ع د ا 16 عاما طالب مصاباً " بكدمات متفرقة بفروة الرأس وجرحان سطحيان بالجبهة" وطرف ثان "محمد ا ع م 16 عاما طالب مصاباً " بجرح سطحى أسفل الأذن اليمنى وكدمة بفروة الرأس، الطرفان يقيمان بذات الناحية، سبب المشاجرة خلافات الجيرة تم ضبط طرفى المشاجرة.

بسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها.

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