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الخروب المظلوم..أفضل مشروب رمضانى يهدئ المعدة ويقوى المناعة

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الخروب المظلوم..أفضل مشروب رمضانى يهدئ المعدة ويقوى المناعة الخروب المظلوم..أفضل مشروب رمضانى يهدئ المعدة ويقوى المناعة
الخروب من المشروبات المظلومة بين المشروبات الرمضانية الشهيرة، كالتمر هندى، والعرقسوس، والسوبيا، إلا أن فوائده تطغى على هذه المشروبات مجتمعة.

وعن فوائد الخروب يحدثنا الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، موضحا أن الخروب من أفضل معززات المناعة الطبيعية، فكوب يومى منه يساعد على تقوية الجسم ومقاومة الأمراض، كما أن فوائده تطال القولون ليصبح علاجا مساعدا لمرضى القولون العصبى.

وتابع مروان مؤكدا أن الخروب أحد أهم المشروبات الصحية، وتظهر فوائده فى شهر رمضان بشكل خاص، لأنه يفيد فى التخلص من قرحة المعدة والإثنى عشر والتئامها، كما يسعد على التخلص من حرقة المعدة والحموضة التى تصيب الغالبية العظمى من الصائمين والشرهين فى الطعام.

وتابع الباحث فى الدواء والغذاء معددا فوائد الخروب، مؤكدا على أنه يساعد على خفض نسب السكر فى الدم، وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر بحدود، وبكميات معقولة دون إفراط، كما أنه يساعد على التخلص من البول، ويدره بشكل صحى، ولذا فهو مشروب مثالى خلال الشهر الفضيل، ينصح بتناوله 3 مرات أسبوعيا، بما يعادل كوب دون سكر أو عسل فى اليوم الواحد وبعد تناول الطعام بساعة كاملة.

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مصر 365