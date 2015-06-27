لو طفلك مبيبلعش.. فتشى عن دوالى المرىء

نزيف المعدة أحد الأعراض المرضية التى تصيب الأطفال، نتيجة إصابتهم ببعض الأمراض الخاصة بالجهاز الهضمى أو المعدة أو عوامل مختلفة.

حول ذلك قالت الدكتور نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن هناك بعض الأطفال يصابون بنزيف بالمعدة، وهو نوعان حاد أو مزمن والذى تظهر أعراضه على الأطفال فى الصورة الآتية:

1)قىء دموى.

>2) البراز المدمم أو البراز الأسود هو يدل على وجود نزيف بالمعدة بالجزء العلوى.

>3)إسهال بكتيرى.

>واستكملت "نهى" قائلة "هناك بعض الأسباب والعوامل التى تؤدى لإصابة الطفل بنزيف المعدة"، وأهمها:

>1)تناول الأطفال الأدوية مثل الأسبرين والبروفين .

>2)وجود التهاب أو دوالى بالمرىء نتيجة عوامل وراثية والتى يصاحبها تضخم فى الطحال وصعوبة البلع .

>3)التهاب القولون الجرثومى.

>4)الإصابة بمرض بالأمعاء مثل مرض كرون.

>5)بلع دم من خلال ثدى الأم .

وتابعت د.نهى قائلة "يتم تشخيص نزيف المعدة من خلال إجراء أشعة رنين على البطن والمعدة وأشعة موجات صوتية وتحليل صورة دم كاملة للتأكد من نسبة المعدل الطبيعى للهيموجلوبين بالدم ثم يتم وصف علاج بعض الأدوية لتقليل النزيف ويتم استخدام المنظار فى حالة الدوالى".