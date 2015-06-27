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اعتماد مشروعات خطة التنمية المحلية لمركز الخارجة للعام المقبل بزيادة 10%

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اعتماد مشروعات خطة التنمية المحلية لمركز الخارجة للعام المقبل بزيادة 10% اعتماد مشروعات خطة التنمية المحلية لمركز الخارجة للعام المقبل بزيادة 10%
انتهت رئاسة مركز الخارجة من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها باعتمادات مالية بلغت قيمتها 17 مليونًا و150 ألف جنيه والتى تضمنت اعتماد 8 ملايين و500 ألف جنيه لصالح تنفيذ مشروعات بقطاع الطرق كما تضمنت 3 ملايين و800 ألف جنيه لصالح مشروعات تحسين البيئة واعتماد 2 مليون و820 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء بالإضافة إلى اعتماد 2 مليون جنيه لصالح مشروعات تدعيم احتياجات الوحدة المحلية لرئاسة المركز.

قالت سمية خليل، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن رئاسة المركز قد انتهت من وضع خطة التنمية الاستثمارية للمركز الخاصة بالعام المالى المقبل بزيادة عن اعتمادات خطة هذا العام بقيمة 10% وذلك لتغطية المشروعات التى تم إدراجها فى الخطة والتى تتمثل فى مشروعات خاصة بتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق واستكمال مشروعات الكهرباء والإنارة وتوصيل مياه الشرب وتحسين شبكات الصرف الصحى على مستوى المركز والقرى التابعة له .

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