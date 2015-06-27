مدرس بالمعاش يستغيث بمحافظ الشرقية لتشغيل سوق يملكه بقرية بمركز فاقوس

طالب محمد محمد سالم مدير مدرسة بالمعاش الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية بتمكينه من إقامة سوق قرية كفر الحاج عمر بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وقال إنه يمتلك سوق السبت منذ أكثر من 80 عاما ويدفع ما عليه من رسوم نظافة وضرائب للدولة ومدرج بالخرائط المساحية تحت رقم 891/694.5 وأنه مصدر رزق أكثر من 5 أسر ويدفع عنه الضرائب المطلوبة سنويا.

وأشار إلى أنه تفاجأ بأن أحد الأهالى بوّر أرضه الزراعية وأعلن أنه سوق القرية، لافتا إلى أنه تقدم بالشكوى للمحافظ مطالبا المسئولين بوقف السوق الجديدة الذى لا يحمل أى تراخيص وتشغيل سوق القرية الأساسى الذى يمتلكه، ومثبت بخرائط المساحة أنه سوق القرية.



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فاكس مرسل لوزير الداخلية



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فاكس مرسل لرئيس الجمهورية



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إيصال دفع الضريبة المقررة على السوق



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الخريطة موضح عليها سوق القرية