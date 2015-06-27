اليوم.. بدء ذبح وبيع اللحوم الحية لعجول وزارة الزراعة بالبحيرة

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أنه سيتم من صباح اليوم السبت، البدء فى ذبح وبيع اللحوم الحية للعجول المملوكة لوزارة الزراعة بمشروع الثروة الحيوانية بعاداه بكفر الدوار، ومشروع تسمين اللحوم بوادى النطرون والبالغ عددها 525 رأسا قابلة للذبح والبيع بسعر 55 جنيها للكيلو المشفى، وذلك للحد من احتكار السوق فى هذه الفترة، وتوفير اللحوم بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وسيتم البيع بالمنافذ المقامة بمعرفة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة ومنافذ مديرية الزراعة بالبحيرة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة للإشراف على عمليات الذبح والبيع للمواطنين برئاسة مدير إدارة التعاون الزراعى وعضوية مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة ومدير مجزر دمنهور ومندوبى التموين ومباحث التموين والزراعة والطب البيطرى وعضو من مكتب المستشار العسكرى للمحافظة.