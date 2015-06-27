"الطاقة المتجددة": إمهال المستثمرين 15 شهرا للبدء فى إنشاء المحطات

أكد الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه سيتم إمهال المستثمرين المخصص لهم الأراضى للبدء فى إنشاء محطات شمسية ورياح لمدة 15 شهرًا للبدء فى تنفيذ المشاريع، مؤكداً أنه سيتم سحب الأرض منهم حال عدم البدء خلال المهلة المحددة.

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص الأرضى للمستثمرين بأسبقية إنهاء إجراءات إنشاء شركة، نظرًا لأن قانون الطاقة المتجددة ينص على إنشاء 4300 ميجاوات فقط، فيما تم اختيار شركات بإجمالى قدرات 4300.

وأضاف السبكى، أن الهدف من شرط أسبقية الانتهاء من جميع الإجراءات لتخصيص الأراضى للمستثمرين، هو تشجيعهم على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للبدء بشكل سريع فى توليد القدرات المتفق عليها للاستفادة منها فى حل أزمة الكهرباء.

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