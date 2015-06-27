مصادر: "أوقاف الجيزة" تعيد 66 داعية إخوانيا لعملهم بالمساجد

أكدت مصادر بوزارة الأوقاف أن مديرية الأوقاف بالجيزة أعادت 66 داعية من أعضاء جماعة الإخوان إلى أعمالهم بمساجد المحافظة، على الرغم من صدور قرارات من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بإبعادهم ونقل معظمهم إلى الواحات.

وأضافت المصادر أن الـ66 إماما كانوا يعملون بمساجد ومواقع رئيسية بمديرية أوقاف الجيزة، وكان لافتا مشاركة عدد منهم فى فعاليات داعمة لجماعة الإخوان عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، مشيرة إلى أن المديرية أعادتهم مؤخرا وبعد فترة طويلة من الإبعاد قاربت عاميين.

وأشارت المصادر إلى أن الأسماء العائدة تتنوع ما بين 13 قيادة تبدأ من مستوى عضو بالمكتب الفنى لوكيل الوزارة وعددهم 8 أعضاء، والمستوى الثانى مستوى مدير إدارة ومنطقة فرعية وعددهم 2 والمستوى الثالث وهو مستوى مفتش إدارة ومنطقة فرعية وعددهم 3 مفتشين، والمستوى الرابع درجة إمام وخطيب وعددهم 52 إمام، والمستوى الخامس والأخير وهو مستوى عامل وعددهم عامل واحد، موضحة أن قائمة مفتشى المتابعة بالمديرية تضم كلا من: محمد عبد النافع محمد نوفل، ومحمد سعيد رجب درويش، وعبد الخالق محمد عبد الرازق، وحسن رمضان عبد الفتاح، وعاطف عدلى محمود، وعلى محمد كمال أحمد، وعماد حجاج، وعلى عبد العزيز الدرجلى.

فيما ضمت القائمة فى المستوى الثانى، قياديين بدرجة مدير إدارة فرعية، هما: محمد عبد الهادى عبد الله تويج، وصبرى بشير مدير إدارة بالوراق، وضمت القائمة فى المستوى الثالث مفتشى إدارات فرعية، وهم: رجب جبرى عبد العال محمد، وعبد العظيم محمد جبريل وعبد الرحمن محمد السلماوى، كما ضمت القائمة فى المستوى الرابع 51 إماما موزعين على مساجد المديرية، وضمت فى المستوى الخامس والأخير على فئة العمال إبراهيم سعيد النجار عامل بمسجد سيدى مسعود.

فى المقابل نفى وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة الشيخ محمود أبو حبسة قيام المديرية بإعادة قيادات الجماعة والمناصرين لهم إلى أماكن أعمالهم بالجيزة، وقال لـ"اليوم السابع" إن أى مبعد تابع لتيار سياسى مازال على نفس وضعه ولم تتم إعادته، مضيفا أن الأئمة "المسيسين" هم ما بين مسجون أو هارب أو مبعد عن المراكز الحضرية وترصد الوزارة تحركاته.

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