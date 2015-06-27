اليوم.. طلاب الثانوية "نظام حديث" يؤدون امتحان مادة الديناميكا

يؤدى طلاب الثانوية العامة، نظام حديث، اليوم السبت، امتحان مادة الديناميكا، كما يختتم طلاب النظام القديم امتحاناتهم، بأدائهم امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

ويختبر طلاب النظام الحديث فى مادتى الكيمياء والتاريخ الثلاثاء المقبل، 30 من يونيو الجارى.

من جانبه اعتمد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، نتيجة تقدير مادة الجبر والهندسة الفراغية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول "نظام حديث"، للعام الدراسى الحالى 2014/2015، بنسبة نجاح 84%.

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