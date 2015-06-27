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بالفيديو - الإسماعيلي يُجيب .. هل يمنع السولية من الانتقال إلى الأهلي

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بالفيديو - الإسماعيلي يُجيب .. هل يمنع السولية من الانتقال إلى الأهلي بالفيديو - الإسماعيلي يُجيب .. هل يمنع السولية من الانتقال إلى الأهلي

أكد حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة الإسماعيلي إن مجلس إدارة الفريق لن يمنع انتقال عمرو السولية إلى الأهلي في حالة كان عرض الأهلي أكثر إفادة للإسماعيلي وللاعب.

السولية يعد الهدف الأساسي لكلا من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات.

وينتهي عقد نجم الإسماعيلي مع فريقه الموسم المقبل مما يقرب اللاعب أكثر وأكثر من الرحيل.

وقال حسين أبو السعود: "أعطينا السولية مهلة حتى الأول من الشهر المقبل من أجل تجديد عقده".

وأضاف في تصريحات مع قناة LTC "إذ لم يجدد السولية سنعقد جلسة مع اللاعب لدراسة رحيله".

وأجاب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عن (هل تقدم الأهلي والزمالك بعرض رسمي للإسماعيلي؟) "حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي. ما حدث مجرد مفاوضات شفوية".

وأكمل حديثه قائلا: "لن نرفض بيع اللاعب للأهلي. فالأهم بالنسبة للإسماعيلي الاستفادة الأكبر من رحيل اللاعب في حالة لم يجدد".

شاهد - تصريحات عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عن رحيل السولية

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فيديو اليوم السابع

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