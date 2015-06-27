الزمالك ضد الصفاقسي – ماذا يفقد الفرسان بغياب أحمد عيد وباسم مرسي

يدخل الزمالك مباراته أمام الصفاقسي التونسي في إطار الجولة من الكونفدرالية لحساب المجموعة الثانية يوم السبت وهو يفتقد لخدمات أحمد عيد عبد الملك وباسم مرسي.

ويغيب ثنائي الفريق الأبيض عن المباراة للإيقاف بعد حصول كل منهما على الإنذار الثاني في المباراة السابقة أمام سانجا باليندي.

الزمالك ضد الصفاقسي – لأجل فك عقدة الـ13 عاما

غياب ثنائي الزمالك قد يؤثر بالسلب على مستوى الفريق أمام منافسه التونسي، إذ أنهما يعدان من الركائز الأساسية للمدرب جوزفالدو فيريرا.

ويستعرض FilGoal.com بالأرقام ماذا يفتقد الزمالك بغياب الثنائي أمام الصفاقسي.

في الكونفدرالية أحمد عيد هو هداف الزمالك حيث سجل ثلاثة أهداف من أصل 12 هدفا أحرزهم الزمالك خلال مبارياته الست التي خاضها، وكان ذلك في مرمى رايون سبورتس الرواندي.

فيما سجل باسم مرسي خلال تلك المباريات هدفا واحدا فقط وكان ذلك في شباك الفتح الرباطي المغربي.

وبالعودة لآخر مباراة شارك فيها أحمد عيد وباسم مرسي، فنجد أن الأول قدم لقاء متميزا أمام المقاولون العرب، فيما انخفض مستوى الثاني بشكل ملحوظ.

فأحمد عيد أمام المقاولون تسلم الكرة 36 مرة من زملائه، ودقة تمريراته لزملائه في خط الهجوم بلغت 100 %، وعامة دقة تمريراته في اللقاء ككل وصلت إلى 84 %، وهذا يدل على أنه يعرف جيدا كيف ينقل فريقه من الدفاع للهجوم بشكل جيد.

وسدد لاعب حرس الحدود السابق أربع مرات على المرمى، سجل منهم هدفين.

أما باسم مرسي، وعلى الرغم من إنه لم يقدم الأداء المعروف عنه أمام المقاولون لكنه يظل لاعبا هاما في صفوف الزمالك حيث إنه سجل في الدوري 13 هدفا حتى الآن وينافس على الفوز بجائزة هداف البطولة، ويعد المهاجم الرئيسي للفرسان.

وأمام المقاولون مرر باسم الكرة 11 مرة، كان منهم 8 تمريرات صحيحة بنسبة دقة 72 %، وسدد الكرة مرة واحدة خارج الملعب.

استلم الكرة من زملائه 15 مرة، وخسرها ست مرات، كان منهم ثلاث مرات تحت ضغط الخصم، واستخلصها من منافسه في مرة واحدة فقط.