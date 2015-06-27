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رئيس الصفاقسي: سنحتفل بالزمالك بطلا للدوري في تونس

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رئيس الصفاقسي: سنحتفل بالزمالك بطلا للدوري في تونس رئيس الصفاقسي: سنحتفل بالزمالك بطلا للدوري في تونس

قال رئيس الصفاقسي التونسي لطفي عبد الظاهر إن ناديه سينظم احتفالا للزمالك حين يتوج الأخير بطلا للدوي المصري.

وجاءت تصريحات عبد الناظر بعد وصوله للقاهرة من أجل حضور مباراة فريقه والزمالك في الكونفدرالية الإفريقية.

وصرح "المباراة سيسود فيها الجانب الأخوي وروح المحبة بين الناديين".

وتابع "العلاقات بيننا ممتازة ونشكر الزمالك على حفاوة الاستقبال".

وأردف "أخطرت الزمالك بأنه حين يزورنا في تونس لخوض مباراة الصفاقسي في الكونفدرالية على أرضنا سيجد احتفالا منا به حين يتوج بالدوري".

ويحتاج الزمالك لفوزين وتعادل خلال مبارياته المتبقية ليتوج بطلا للدوري المصري على حساب أقرب منافسين له الأهلي وإنبي.

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