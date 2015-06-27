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قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل "أردنى" واستمرار حبسه 15 يوماً

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قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل "أردنى" واستمرار حبسه 15 يوماً قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل "أردنى" واستمرار حبسه 15 يوماً
قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية قبول استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيل "خالد.أ"، أردنى الجنسية، بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، مع استمرار حبسه 15 يوماً، لتورطه فى تهريب 3,6 كجم كوكايين داخل الأراضى المصرية بالاتفاق والمساعدة مع برازيلى.

البداية كانت باعتراف "أندريه فيتور"، برازيلى الجنسية، الصادر ضده قرار بتجديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجلب كمية من الكوكايين فى قاع سحرى بحقيبة يده لدى قدومه بها من دولة قطر بمطار القاهرة بارتكاب الواقعة، وأنه لأول مرة يقوم بمثل هذا العمل وهو تهريب المخدرات إلى الأراضى المصرية، مشيراً إلى أنه تعرض لأزمة مالية كبيرة خلال الأيام الماضية الأمر الذى دفعه للقيام بعملية التهريب.

وأضاف المتهم البرازيلى، أنه تعرف على أحد الأشخاص فى البرازيل، والذى عرض عليه الأمر للخروج من أزمته المالية، فوافق على الفور، ثم أخذ بيده لإحدى العصابات الدولية التى تربطها علاقة قوية بعصابات المافيا، حيث كلفته العصابة بتوصيل بضاعة قدرها 3,6 كجم كوكايين داخل الأراضى المصرية لشخص أردنى الجنسية مقيم فى يدعى "خالد.أ.أ"، أحد أفراد العصابة داخل مصر، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم الأردنى بعد اعتراف البرازيلى عليه.

يشار إلى أن قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرر إخلاء سبيل الأردنى بكفالة 100 ألف جنيه، وفور صدور القرار قررت نيابة شرق القاهرة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهم.

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مصر 365

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