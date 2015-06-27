اليوم.. أولى جلسات محاكمة ربة منزل لاتهامها بذبح طفلتيها فى الهرم

تنظر الدائرة 17 بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة "عبير.أ"، 32 عامًا، ربة منزل، على خلفية اتهامها بذبح طفلتيها بمنطقة الهرم، بدافع الانتقام من زوجها، بحجة معاملتها وأبنائها معاملة غير آدمية أدت لإصابتها بأمراض نفسية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة الغموض الذى أحاط بالواقعة، حيث تبين أن الطفلتين هما شهد، سنتين، بعد إصابتها بجرح قطعى عمقه 4 سم، والأخرى شاهيناز، 4 أعوام، وإصابتها بجرح قطعى فى الرقبة عمقه 5 سم، ووالدتهما تدعى "عبير. أ"، ربة منزل، مصابة بجرح قطعى فى الرقبة داخل شقتهما بالهرم، وأكدت التحقيقات أن الأم هى التى قتلت الطفلتين، انتقامًا من الزوج لمعاملته لها ولأبنائها معاملة غير آدمية فقررت التخلص من الطفلتين.

واعترفت الأم بارتكاب الواقعة عن طريق لغة الإشارة والأصابع نتيجة عدم قدرتها على الحديث بعد محاولتها ذبح نفسها هى الأخرى، مؤكدة أنها قتلت الطفلتين وذبحتهما ثم حاولت إشعال النيران فى الشقة، إلا أنها لم تتمكن من إحراقها وعقب فشلها فى ذلك، قررت الانتحار بالسكين الذى استخدمته فى الجريمة.

>وأوضحت أنها ارتكبت الواقعة بدافع الانتقام من زوجها الذى يعمل مقاولا نتيجة معاملتها وأبنائها معاملة سيئة.