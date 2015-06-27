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للرجل.. لو عندك دهون أرداف حلل هرمونات وخفف وزنك

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للرجل.. لو عندك دهون أرداف حلل هرمونات وخفف وزنك للرجل.. لو عندك دهون أرداف حلل هرمونات وخفف وزنك
فى بعض الأحيان تظهر فى مناطق غير مرغوبة لدى الرجل، منها دهون الأرداف والتى تعتبر دليلا على خلل فى هرمونات الذكورة .

وحول هذا، أوضح الدكتور محمد إمبابى استشارى أمراض الذكورة والعقم، أن الأشخاص الذين لديهم دهون زائدة بالجسم يفقدون كما كبيرا من هرمون الذكورة، لافتا إلى أن وجود خلل فى هرمون الذكورة وارتفاع نسبة هرمون الأنوثة عند الرجال ينتج عنه تراكما للدهون فى بعض المناطق الأنثوية كالأرداف، مشيرا إلى أن ذلك يكون نتيجة لزيادة الوزن والتى تتسبب فى تحول هرمونات الذكورة إلى هرمونات أنثوية فتتراكم الدهون بمناطق معينة تتواجد فقط لدى النساء.

واستكمل حديثه قائلا: "تراكم الدهون عند الرجل فى المناطق الأنثوية، كالأرداف دليل على خلل هرمون الذكورة، وفى حالة عدم علاجه والاستمرار فى الزيادة بالوزن يؤدى إلى ضعف فى القدرة الجنسية وعدم القدرة على الإنجاب"، موضحا أن بعض الرجال الذين يعانون من مشكلة فى الإنجاب يظهر لديهم ارتفاع التحاليل فى هرمون الأنوثة.

وتابع أنه عند ظهور بعض الدهون فى مناطق غير مناسبة لمظهر الرجل كالأرداف، فلابد من إنقاص الوزن وإجراء تحليل الهرمونات ليتعاطى بعض الأدوية المنشطة لهرمون الذكورة سواء أقراص أو حقن، وبالتالى تتحسن حالة الرجل الجنسية والإنجابية .

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مصر 365

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