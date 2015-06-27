تحذير للمراهق.. الوقت الضائع أمام التليفزيون يسبب ضعف العظام

كشفت دراسة علمية حديثة أن المراهقين الذين يقضون ساعات طويلة أمام الكمبيوتر أو التلفاز دون ممارسة أى نشاط آخر، لديهم فرصة كبيرة للإصابة بضعف العظام فى الكبر.

وأوضح الباحثون النرويجيون أن الطفولة وسنوات المراهقة فترات حرجة لنمو العظام وزيادة كثافتها، والتى تؤثر هلى صحة العظام فى المستقبل.

وقال آن وينثر، أخصائى العلاج الطبيعى فى مستشفى جامعة ترومسو بجنوب النرويج، إن هناك علاقة بين الوقت الضائع أمام شاشة التلفاز أو الكمبيوتر، وكثافة المعادن فى العظام لدى المراهقين.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على 316 من الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، أن الأشخاص الذين أمضوا ساعتين إلى أربع ساعات، أو أكثر من ست ساعات، أمام الشاشة كل يوم، يعانون من زيادة الوزن بالمقارنة بأقرانهم الذين أمضوا وقتا أقل أمام الشاشات، وأظهرت الدراسة أن الوقت الضائع أمام الشاشة يسبب انخفاضا فى كثافة المعادن فى العظام (BMD).

وأضاف الباحثون أن الوقت الضائع أمام التلفاز أو الكمبيوتر يجب أن يستثمر استثمارا صحيحا، فى ممارسة الرياضة مثل المشى الجمباز أو رفع الأثقال لتجنب الوزن الزائد وتقوية العظام أيضاً.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، وذلك فى الخامس والعشرين من شهر يونيو الجارى.

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