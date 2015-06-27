أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى» -
الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة -
وزير الصحة: سنتعاون مع كوريا في مجال علاج الرمد وجراحة الأطفال -
الإثنين المقبل.. «اقتصادية النواب» تحسم مصير قانون الاستثمار الجديد -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار 4 قروش خلال التعاملات المسائية -
بالأرقام.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الكاكاو والشاي والبن -
«القابضة للكيماويات»: إنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات 400 مليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خدعوك فقالوا.. الولادة القيصرية تسبب إصابة الأجنة بـ"التوحد"

Google+ Print
خدعوك فقالوا.. الولادة القيصرية تسبب إصابة الأجنة بـ"التوحد" خدعوك فقالوا.. الولادة القيصرية تسبب إصابة الأجنة بـ"التوحد"
ربطت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية التى أجريت على مدار الأعوام الماضية، بين الولادة القيصرية وبين ارتفاع فرص إصابة الأطفال باضطرابات التوحد بنسبة 21%.

وكشفت مؤخرًا دراسة أيرلندية رائدة أنه لا توجد أى علاقة بين خضوع السيدات للولادة القيصرية وبين ارتفاع فرص إصابة الجنين بمرض التوحد فى مراحل عمرية لاحقة، وأكد الباحثون أنه لا توجد أى علاقة بين طريقة الولادة وبين ارتفاع فرص إصابة أجنتها بهذا المرض.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من المركز الأيرلندى للأجنة والأطفال حديثى الولادة أن الأطفال المصابين بالتوحد يحتاجون أكثر إلى الولادة القيصرية بسبب بعض العوامل الجينية أو البيئية المحيطة بهم، مضيفة أنه توجد أدلة علمية جيدة تثبت أن الولادة القيصرية لا ترفع فرص إصابة الأجنة بالتوحد.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA Psychiatry"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس والعشرين من شهر يونيو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365