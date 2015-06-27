اليوم.. استئناف محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"

تستأنف اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، وتستكمل المحكمة فض الأحراز.

وعرضت المحكمة، خلال نظر الجلسة السابقة الحرز الخاص بالمتهم "أحمد على عفيفى"، وتبين وجود هاتف محمول مسجل عليه العديد من الرسائل بين المتهم، وبعض المتهمين بالقضية، وكذلك صور خاص به وأشخاص يرفعون علامة رابعة.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

موضوعات متعلقة:

تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لـ 27 يونيو