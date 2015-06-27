الإرهاب يضرب في الكويت وتونس.. 64 قتيلاً في هجومين

فجر انتحاري نفسه أمس أثناء صلاة الجمعة في مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بمحافظة العاصمة الكويتية. وأعلنت اجهزة الاسعاف ان ما لا يقل عن 27 شخصاً قتلوا في الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه. وحضر إلى مكان الحادث امير الكويت الشيخ صباح الاحمد ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، وتم إعلان حالة الطوارئ في عدد من المستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين. ولم يتضح بعد طبيعة الانفجار او دوافعه.

الشيخ صباح يزور مكان الحادث.. وهيئة كبار العلماء تدين

من جهتها أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي أوقع عددًا من القتلى والجرحى في مسجد الإمام الصادق، وشددت على أن هذا التفجير الإرهابي انتهك جميع الحرمات، وأن من نفذه ومن يقف وراءه قد باء بإثم عظيم وارتكب عددًا من كبائر الذنوب.

وفي تونس قتل 37 شخصا بينهم سياح اجانب واصيب 12 آخرون في هجوم ارهابي استهدف الجمعة فندقا في ولاية سوسة السياحية .