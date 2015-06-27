ولي ولي العهد يعزي وزير الدفاع الكويتي في حادث التفجير الإرهابي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس مع الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت عبّر خلاله عن استنكاره لحادث التفجير الإرهابي الذي شهده أمس مسجد الإمام الصادق بحي الصوابر ووقع ضحيته عدد من الأبرياء.

وعبر ولي ولي العهد عن عزائه للكويت حكومة وشعباً، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.