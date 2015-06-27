العاشر من رمضان تحتفل اليوم بعيدها القومى

أعلن مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان عن إقامة احتفالية كبرى بمناسبة العيد القومى للمدينة والذى يواكب ذكرى انتصارات الجيش فى حرب أكتوبر المجيدة وتحرير سيناء.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثالثة من عصر السبت، بتجمع أمام مقر الجهاز ثم انطلاق المشاركين فى سيارات ودراجات والذين سيحملون الأعلام المصرية ويرتدون تيشرتات عليها شعار المدينة، كما سيجوبون عددًا من الميادين الرئيسية فى المدينة وينتهى الماراثون فى منطقة 39، وفى الثامنة مساء سيتم افتتاح معرض "مكافحة الغلاء" ويليه حفل غنائى سيقام على مسرح تم إعداده بجوار المعرض.