التسول بالميكروفونات.. ظاهرة جديدة تغزو شوارع العريش

بدء عدد من المتسولين فى مدينة العريش اللجوء إلى استخدام الميكروفونات فى طلب المال من الأهالى، فى ظاهرة جديدة من نوعها انتشرت مع مطلع شهر رمضان المبارك.

وقال المهندس هشام الشعراوى، أحد أهالى العريش، إنهم فوجئوا أن سيدات متسولات يمسكن ميكروفونات ويقفن فى الشارع أسفل العمارة السكنية التى يقطنها وينادين عبر مكبر صوت مطالبات التصدق عليهن نظرًا لظروف أسرية يتعرضن بها ولا وجود عائل لهن.

وأضاف شادى سمير، أن هذه ظاهرة جديدة من نوعها وفيها يلجأ المتسولون إلى الوقوف تحت البنايات الشاهقة ويطالبوا ساكنيها التصدق عليهم وهو ما أثار استفزاز الأهالى نظرًا لأنهم لم يعهدوا مثل هذه الظواهر من قبل.

وطالب كل من "يحيى عاشور، وسامح سليمان" بسرعة أن تقوم القوات الأمنية بدورها فى تتبع مثل هؤلاء خصوصًا أن المحافظة تعيش ظروفًا اسثنائية.