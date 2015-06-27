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ضبط شرطى بمرور القليوبية بحوزته سيارة مجهولة المصدر بأرقام مسروقة

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ضبط شرطى بمرور القليوبية بحوزته سيارة مجهولة المصدر بأرقام مسروقة ضبط شرطى بمرور القليوبية بحوزته سيارة مجهولة المصدر بأرقام مسروقة
تمكن ضباط مباحث مرور القليوبية من ضبط شرطى بمرور القليوبية بحوزته سيارة مجهولة المصدر بأرقام مسروقة، فتحرر المحضر رقم 28 أحوال قسم شرطة ثان بنها وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمود شحاتة مدير مرور القليوبية بالواقعة.

وتبين من تحريات المباحث امتلاك "خ.ح" 28 سنة مندوب شرطة بوحدة مرور القليوبية سيارة ماركة دايو لانوس مجهولة المصدر مثبت عليها لوحات معدنية رقم ى م 9687، وأن تلك اللوحات غير خاصة بالسيارة وأنها خاصة بسيارة أخرى ماركة ميتسوبيشى لانسر سلمت لوحدة مرور بنها بتاريخ 27/4/2014م وقام باستغلال وظيفته واستولى على تلك اللوحات من داخل صالة التراخيص، وتثبيتها على السيارة حيازته لإضفاء الشرعية القانونية عليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته للسيارة، وأضاف بقيامه بشرائها باللوحات المعدنية المثبتة عليها من شخص يدعى "طارق.ك" منذ ما يقرب من عام مقابل مبلغ مالى 10 آلاف جنيه دون الحصول منه على أى مستندات ملكية بشأنها لعلمه بأن السيارة مجهولة المصدر، فتم التحفظ على السيارة واللوحات المعدنية المثبتة عليها، وجار تكثيف الجهود لتحديد شخص المتهم الهارب وضبطه.

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مصر 365