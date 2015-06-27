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"التموين" تضبط 6 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى القاهرة والجيزة

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"التموين" تضبط 6 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى القاهرة والجيزة "التموين" تضبط 6 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى القاهرة والجيزة
شن رجال المباحث بالإدارة العامة للتموين، حملة تفتيشية داهمت خلالها مصنعين ومجزر يقومون ببيع لحوم ودواجن فاسدة، وضبطت 6 أطنان قبل بيعها للمواطنين فى القاهرة والجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة .

وردت معلومات لمباحث بقيام مالك أحد المجازر فى الجيزة ببيع دواجن فاسدة، وعقب استصدار قرار من النيابة تم إلقاء القبض عليه، وبحوزته 3 أطنان و573 كيلو دواجن غير صالحة للآستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط مسئولى مصنعين لتصنيع اللحوم ومصنعاتها وصاحب محل بالقاهرة والجيزة لحيازتهم 3 أطنان مصنعات لحوم وسجق ودواجن بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأمر اللواء مدحت عبدالله مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

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مصر 365

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