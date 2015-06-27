القبض على مطلقي النار على مسن واثنين من أبنائه في تبوك

أوضحت شرطة تبوك في بيان صحفي لها على لسان ناطقها الإعلامي المقدم خالد الغبان أنه تم إلقاء القبض على كافة أفراد المجموعة التي قامت بالاعتداء وإطلاق النار على مسن واثنين من أبنائه.

وأوضح المقدم الغبان: اشارة الى ما تم تداوله من خلال مقطع فيديو يظهر فيه وجود مضاربة جماعية بأحد أحياء مدينة تبوك واستخدام السلاح خلال المضاربة وعليه نود إيضاح ما يلي: ورد لمركز شرطة الحمراء محضر الدوريات الامنية المتضمن اخبارية احد المواطنين وبرفقه اثنين من ابنائه مفيداً عن تعرضه للضرب من قبل مجموعة من الاشخاص وقذفهم بالحجارة واطلاق النار بالهواء مما نتج عنه اصابته وتنويم أبنائه بالمستشفى.

وبالبحث والتحري عن المتهمين ورصد أماكن تواجدهم تم بفضل من الله القبض عليهم جميعا، حيث اتضح بأن الجناة سعوديون وعددهم أربعة اشخاص جرى إيقافهم وإحالة اوراق القضية لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات.. وتؤكد شرطة منطقة تبوك بانها ستقف دائما ضد كل من يحاول مخالفة النظام وسيتم التعامل معه بكل حزم دون تهاون.